Виктория Магда, специально для haqqin.az 17:59

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и вся власть в новой конфигурации переживают стресс-тест. Проблемы, по мнению экспертов, инспирируются некоторыми равноудаленными политическими фигурами. Таким образом, если путь к президентскому креслу для Токаева был расчищен, то это вовсе не означает, что группировки во власти утратили вкус к ней. Транзит власти в Казахстане состоялся успешно. Однако новому президенту страны Касым-Жомарту Токаеву достались в наследство старые проблемы. Одна из самых больных – социальная сфера.

Но беда пришла, откуда не ждали На юге Казахстана в Туркестанской области взорвались военные склады с боеприпасами. Пострадали жители города Арысь. Трое погибших, десятки ранено, и тысячи разрушенных домов. Это уже четвертое ЧП, связанное с военными складами в Арысе. И власть за это время не предприняла никаких упреждающих действий, хотя ранее было обещано вывезти боеприпасы в безопасные для населения места. Как считает казахстанский политолог, директор Группы оценки рисков (Алматы) Досым Сатпаев, возникшие проблемы будут всегда тянуть за собой другие нерешенные вопросы, которые копились в течение долгого времени. «У нас вся страна, как эти склады с боеприпасами. Взрывы, наводнения, пожары то там, то здесь, и чаще всего по вине и халатности тех, кто отвечает за нашу безопасность. Сидим на пороховой бочке, не зная, где рванет или затопит в следующий раз», - иронизирует Сатпаев. В экспертных кругах взрывы в Туркестанской области расценивают как одно из звеньев политической игры. Дело в том, что запущенный процесс транзита власти еще не достиг финальной точки. Некоторые предполагают, что Токаев – «временный» президент в более сложной схеме. Конечная цель Елбасы (лидера нации) Нурсултана Назарбаева - передать бразды правления своей дочери Дариге Назарбаевой, занимающей пост спикера сената парламента…

Токаеву, в день ЧП выехавшему в разрушенный город Арысь и пообещавшему местным жителям необходимую помощь, по мнению заместителя директора Центра «Евразийский мониторинг» Жанар Тулиндиновой, удалось перехватить медиаповестку и переключить внимание общества на позитивный дискурс: президент рядом с народом не только в дни радости и торжеств, но и в часы горестей и испытаний. На фоне действий президента телеграмма спикера сената в Арысь с сообщением о том, что депутаты и сенаторы перечислили пострадавшим зарплату за один день, выглядит неубедительной, а сопутствовавшее заявление о том, что «сила казахстанцев в единстве, милосердии и сострадании» выглядело неоднозначным. Казахстанский политик и экономист Петр Своик назвал «жест» сенаторов и депутатов издевательством. По его мнению, на проблему нужно посмотреть глубже. «Это драма всей власти, у которой была одна задача, как-то пережить совершенно шоковый момент с передачей персональной власти. И уж коли он начался, то надо было новому президенту три-четыре года спокойно, без эксцессов, без особых проблем проводить кадровую политику, а тут так рвануло. Телеграмма - это знак бессилия», - отметил Своик. Директор по международным проектам Института национальной стратегии Юрий Солозобов отметил, что первый стресс-тест Токаева, связанный с ЧП в Арысе, пройден успешно. Команде Токаева удалось эвакуировать 44 тысячный город. Был сделан правильный ход – президент незамедлительно выехал в зону чрезвычайного бедствия, в том числе и опасную зону, где все еще взрывались снаряды. Он продемонстрировал, что готов к рискам, готов к открытости и диалогу с народом. В обществе поведение главы государства также было воспринято положительно, поскольку первый президент, лидер нации Нурсултан Назарбаев уже давно не появлялся на месте ЧП. По мнению Солозобова, Токаев может заложить новую традицию президентского реагирования в подобных ситуациях, и тем самым укрепить свой авторитет в обществе. Однако такое поведение Токаева может нравиться не всем. Как заметил эксперт, ситуация в Казахстане непростая. «Несмотря на то, что внеочередные президентские выборы были проведены достаточно гладко, это не отменяет подковерной борьбы кланов. Не исключено, что волнения в Казахстане инспирируются не только одним беглым олигархом (Мухтаром Аблязовым – haqqin.az), но и некоторыми равноудаленными политическими фигурами. Путь Токаеву был расчищен от разных тяжеловесов, но это не означает, что казахстанские кланы утратили вкус к власти», - подчеркнул политолог.

По мнению Солозобова, в Казахстане достаточно большой запас прочности политической системы. Но от того, как Токаев справится с созданием собственной команды, будет зависеть и степень стабильности правления, и степень доверия граждан. В предвыборной программе он позиционировал себя как реформатор и президент «бедняков». Токаев сообщил, что создаст совет, позволяющий протестующим, недовольным политической системой и социально-экономическими проблемами высказывать свое мнение. «Я реформатор, поэтому статус-кво не будет. Без политических преобразований Казахстан не станет историей успеха. Без политических реформ не будет прогресса в экономических реформах», - заявил он. И слово сдержал.