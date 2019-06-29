Мумии с драгоценностями нашли у древнейшей пирамиды Египта

Археологи из Польши нашли около некрополя Сакарра под Каиром несколько десятков мумий, на которых были различные драгоценности. Об этом сообщает Science in Poland.

Отмечается, что найденным мумиям примерно две тысячи лет. Они прошли только основные этапы бальзамирования и были похоронены в деревянных гробах прямо в песочных ямах. Поэтому некоторые из них плохо сохранились.

Особое внимание исследователей привлекли украшения мумий в виде разноцветного ожерелья на шее. Также на ногах были драгоценности с уникальным синим изображением бога Анубиса, которого обычно рисуют черными красками.

Открытие было сделано спустя 20 лет после начала раскопок, организованных в окрестностях пирамиды Джосера. Она является самой древней сохранившейся постройкой из камня во всем мире.