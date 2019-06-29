В Грузии продолжаются акции протеста

В Тбилиси группа молодых людей проводит акцию у Sheraton Metechi Palace, передает Грузия-Онлайн.

Участники акции выступают против презентации инициативы политической партии «Грузинская мечта» касательно пропорциональных выборов на 2020 год и говорят, что прежде в отставку должен уйти министр внутренних дел Георгий Гахария.

По словам участников акции, власти должны начать работать над избирательными поправками только после выполнения их требований.

Митинги на проспекте Руставели проходят уже более десяти дней.

Протесты в Тбилиси начались как ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы, члена Компартии Сергея Гаврилова и его выступление в парламенте.

В ночь на 21 июня антироссийская акция переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. После этого в столице Грузии не стихают акции протеста у здания парламента на проспекте Руставели.