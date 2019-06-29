Турция против «сделки века» Трампа

По словам турецкого лидера, инициатива Вашингтона еще больше обострит ситуацию в регионе. «Мы никогда не будем считать эту инициативу благоприятной... Мы заявили: «Земли Палестины не для продажи». Это наша позиция».

25 июня советник президента США Джаред Кушнер на встрече в Бахрейне «Мир ради процветания» представил первый этап разработанного Вашингтоном нового плана ближневосточного урегулирования, который получил в арабских СМИ название «сделка века». План предполагает инвестирование $50 млрд в экономическое развитие палестинских территорий и соседних арабских стран, а также в их интеграцию.