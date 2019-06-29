На G20 Южные Курилы представили частью Японии видео
Организаторы международного саммита G20, который проходил в японской Осаке, обозначили принадлежащие России Курильские острова как часть Японии. Нна это обратило внимание РБК.
Так, на официальном сайте G20 появилось видео, на котором на третьей секунде появляется карта Японии с четырьмя островами Курильской гряды. Отмечается, что этот же ролик был размещен на YouTube-канале премьер-министра Японии Синдзо Абэ еще в феврале этого года.
Россия и Япония обсуждают заключение мирного договора, который определит судьбу Курил. Российские власти утверждают, что Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. Япония считает подписание соглашения возможным в случае, если ей передадут Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года.