Expressbank меняет адрес филиала «Ясамал»

Один из ведущих банков страны Expressbank, отличающийся широким спектром банковских продуктов и высоким обслуживанием клиентов, меняет адрес своего филиала «Ясамал». Уже в сентябре в новом помещении филиала будет создана современная сфера услуг для более быстрого и удобного обслуживания клиентов.

Новый филиал, который будет расположен в Ясамальском районе на проспекте Гасан Бека Зардаби, 92А, будет иметь расширенный операционный зал, работники банка продолжат оказывать высококачественные услуги как физическим, так и юридическим лицам.

До открытия филиала «Ясамал» по новому адресу временно все банковские услуги клиентам будут оказываться в филиале «Элмляр» по адресу: г. Баку, ул. Б.Вахабзаде, 5 (близ Бакинского государственного университета).

С адресом других филиалов и графиком работы вы можете ознакомиться на официальном сайте Expressbank по ссылке: https://www.expressbank.az/ru/#locations

Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов в направлении как розничной, так и корпоративной сферы, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить в Контакт-центре банка по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также на официальных страницах банка в соцсетях.