Армия Хафтара будет бомбить Триполи
Военно-воздушные силы ливийской национальной армии под руководством генерала Халифы Хафтара нанесут удары по целям в Триполи. Дата начала воздушной операции не называется, однако мирным жителям рекомендовано не приближаться к военным объектам. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу оперативного штаба ВВС ЛНА.
Согласно информации, данное решение принято после того, как "традиционные методы" ведения войны при освобождении Триполи были исчерпаны.
О начале решительного наступления на Триполи Хафтар, силы которого контролируют восточную часть Ливии, объявил в начале апреля 2019 года. Частям ЛНА удалось подойти к столице и начать боевые действия в предместьях города, однако затем силы правительства национального единства оттеснили противника, не дав тому войти в Триполи. Несмотря на неоднократные призывы ООН и США к незамедлительному прекращению огня, боевые действия в районе Триполи продолжаются.