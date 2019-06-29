Въезд в Венецию станет платным

Соответствующее решение принял административный исполнительный орган города — джунта. Собранные деньги (в размере трех евро с каждого автомобиля, за исключением транспортных средств жителей области Венето) планируется использовать для достойного содержания улиц Венеции, в частности, сбора мусора, оставляемого туристами в огромных количествах.

Плата за въезд в исторический центр Венеции, входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, рассматривается как попытка властей города ограничить турпоток. В апреле 2018 года с той же целью были установлены специальные турникеты на главных улицах, ведущих в центр Венеции.

В конце 2018 года был опубликован список мировых достопримечательностей, посещение которых не оправдало ожиданий туристов. Рейтинг составлялся по результатам опроса путешественников. Венеция стала одним из лидеров антирейтинга. «Венеция — не что иное, как туристическая ловушка. Сначала ты, конечно, восхищаешься знаменитыми каналами, которые рассекают город. Это действительно интересно. Но это все, что там есть», — заявил один из участников опроса.