Ульвия Худиева 21:12

На одном из пляжей, расположенных в Говсане, канализационные воды напрямую сливаются в море. Видеокадры, запечатлевшие это, распространены в соцсетях. На них можно видеть и специальные знаки, запрещающие использование территории пляжа под какие-либо постройки. Однако они игнорируются. Люди, проживающие поблизости, жалуются на зловоние и антисанитарию. По их словам, они неоднократно жаловались в Министерство экологии и природных ресурсов, а также МЧС, и им обещали, что проблема будет в скором времени решена. Однако число самовольных построек только растет, на что ни одна из соответствующих госструктур внимания так и не обращает.

Напомним, что еще год назад haqqin.az освещал проблему незаконного захвата прибрежных территорий в Говсане и строительства там домов. Вся канализация этих самостроек без очистки сливается в море. А ведь еще пару лет назад эта зона считалась пляжной. Но потом всю территорию захватили и построили там частные дома. Местами расстояние от них до моря не превышает и 15 метров. Как утверждает местный житель Аббас Велиев, какие-то люди сначала огородили участки пляжа, а затем принялись строить там дома. Впоследствии это незаконным образом сооруженное жилье продали под видом прибрежных дач. «Большинство этих домов строили мошенники. Канализацию провели прямо в море, и вскоре после заселения из-за зловония к пляжу стало невозможно подойти». Другой местный житель, Шакир Исмаилов, жалуется не только на канализационные стоки, но и на то, что в море сбрасывают и бытовые отходы. «Неважно, платный пляж или бесплатный. Факт то, что канализационные стоки направлены прямо в море. В нескольких метрах функционирует и платный пляж, предлагают еду и чай...» - сказал он.

Как видим, спустя год ситуация никак не изменилась. Разве что пляжи Говсана включили в список запрещенных территорий, но и этот запрет не соблюдается. В муниципалитете поселка Говсан отказались официально отвечать на вопросы нашего корреспондента, ссылаясь на то, что председателя Эльбруса Халилова нет на рабочем месте. Однако сотрудник муниципалитета на условиях анонимности признал тот факт, что канализационные воды сливаются напрямую в море. В частности, это наблюдается на территории, называемой Баглар.

«Судя по всему, видео снято в этом самом Багларе. Местные жители знают, что раньше там был судоремонтный завод. А сейчас идет самовольное строительство, и дома строят в шаге от моря. Причем канализационная система у выросшего там поселка отсутствует», - сказал сотрудник муниципалитета. В свою очередь, в ИВ Сураханского района сообщили, что для предотвращения слива бытовых стоков в море должны быть проведены канализационные линии. Для этого, утверждают чиновники, уже направлено официальное обращение в ОАО «Азерсу». Тем временем начальник отдела Центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Зияддин Кязымов предупреждает, что этим летом не рекомендуется пользоваться пляжами в Говсане. Взятые там пробы морской воды показали, что бактериологическое загрязнение превышает норму в 5-10 раз. О том, что на данной территории запрещено купаться, уже проинформированы местные органы исполнительной власти, а также правоохранительные органы.

Арастун Гасанов, директор Управления комплексного экологического мониторинга Каспия Министерства экологии и природных ресурсов, подтвердил, что сточные воды в Говсане и Тюркане зачастую сбрасываются в море без соответствующей обработки, потому что там почти нет очистных сооружений.

А.Гасанов с сожалением отметил, что не только предприятия и объекты, но и частные жилые дома злоупотребляют этим. «На этой территории недостаточно очистных сооружений, а те, что есть, не соответствуют требованиям. До тех пор, пока не установят отвечающие современным стандартам очистные сооружения, будем сталкиваться с этой проблемой. Мы неоднократно предупреждали владельцев жилых и торговых объектов, загрязняющих море, о недопустимости подобного, требовали провести канализацию, даже штрафовали. Но пока все эти меры практически безрезультатны», - сказал Гасанов.