Глава Исполнительного совета ЮНЕСКО на встрече с Абульфазом Гараевым

Поблагодарив гостя за активное участие в международном мероприятии, проводимом в нашей стране, Абульфас Гараев рассказал о богатом культурном наследии Азербайджана. Он подчеркнул, что вопросы сохранения и восстановления наших культурных ресурсов находятся под пристальным вниманием главы государства, и что на государственном уровне ведется активная работа в этом направлении. В стране также придается большое значение международному сотрудничеству в этой сфере.

Председатель 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, министр культуры Азербайджана Абульфаз Гараев встретился сегодня с председателем Исполнительного совета ЮНЕСКО Ли Бён Хёном.

Министр добавил, что совместно с корейскими специалистами ведутся исследования по изучению древнего города Габала.

В свою очередь председатель Исполнительного совета ЮНЕСКО Ли Бён Хён отметил высокий уровень проведения этого престижного мероприятия, выразив благодарность правительству Азербайджана: «Несмотря на то, что Азербайджан больше известен во всем мире своими запасами нефти и газа, ваша страна также обладает богатым культурным наследием. Мы смогли убедиться в этом во время нашего пребывания здесь».

Кроме того, гость высоко оценил усилия Азербайджана по сохранению культурного наследия в разных странах мира.