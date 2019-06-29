Навального снова арестовали

В Москве Хорошевский суд арестовал политика Алексея Навального на десять суток за нарушение правил участия в несанкционированном митинге 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом в твиттер сообщил сам оппозиционер.

Наказание по этой статье предусматривает административный штраф в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб., обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или административный арест на срок до 30 суток.

На суде оппозиционер заявил, что не нарушал закон и что его задержание было необоснованным. «Я процитирую, не поверите, Владимира Владимировича Путина: дело Голунова — это не беззаконие, а произвол. Разве мог я оставаться в стороне от произвола? Я просто шел, зная, что московская полиция любит меня задерживать — никакого скандирования не было. Каждая секунда моего нахождения там — ее кто-то снимал и фотографировал», — передает слова Навального Интерфакс.

12 июня в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста Ивана Голунова. По данным «ОВД-Инфо», на мероприятии были задержаны более 420 человек. В их числе был и Алексей Навальный.