Азербайджано-турецкие тренинги в сфере таможни фото
1 июля в рамках Программы экспортного контроля и безопасности границ США был дан старт совместным азербайджано-турецким тренингам.
Выступивший на церемонии открытия тренингов председатель Государственного таможенного комитета Нахчыванской Автономной Республики генерал-майор таможенной службы Сахат Габиббейли рассказал о повышении эффективности таможенного дела в Азербайджане, в том числе в НАР, о применении инновативных проектов, об упрощении таможенных процедур, о борьбе с контрабандой и прочими правонарушениями, с транснациональной преступностью, а также об обеспечении безопасности границ.
Было отмечено, что изучение и применение в рабочем процессе международного опыта в таможенной сфере, эффективные взаимоотношения с таможенными службами стран мира и совместное сотрудничество дают положительные результаты.
Отметивший важность Программы экспортного контроля и безопасности границ США, председатель ГТК НАР выразил уверенность в успешности совместных азербайджано-турецких тренингов.
Руководитель Генерального охранного директората таможенной службы Турции Яшар Балтачы поблагодарил за созданные условия и оказанное гостеприимство.
Советник по Турции и Азербайджану Программы экспортного контроля и безопасности границ США Кис Робертс заявил, что представляемый им проект реализуется в Азербайджане с 1999 года. Отметив, что одним из важнейших условий эффективной деятельности любой структуры является повышение потенциала, знаний и навыков ее сотрудников, американский эксперт особо подчеркнул значимость шагов азербайджанской таможни в этом направлении.
В рамках пятидневных совместных тренингов американские эксперты обучат применению на практике методов выявления случаев контрабанды, осмотра транспортных средств, употребления средств технического надзора и определения рисков.
В управлениях таможни по городу Нахчыван и Садаракскому району будут проведены практические занятия. В завершение участникам будут вручены сертификаты.