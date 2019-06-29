Выступивший на церемонии открытия тренингов председатель Государственного таможенного комитета Нахчыванской Автономной Республики генерал-майор таможенной службы Сахат Габиббейли рассказал о повышении эффективности таможенного дела в Азербайджане, в том числе в НАР, о применении инновативных проектов, об упрощении таможенных процедур, о борьбе с контрабандой и прочими правонарушениями, с транснациональной преступностью, а также об обеспечении безопасности границ.

Было отмечено, что изучение и применение в рабочем процессе международного опыта в таможенной сфере, эффективные взаимоотношения с таможенными службами стран мира и совместное сотрудничество дают положительные результаты.

Отметивший важность Программы экспортного контроля и безопасности границ США, председатель ГТК НАР выразил уверенность в успешности совместных азербайджано-турецких тренингов.