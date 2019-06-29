Во Франции чиновники получали зарплату просто так тридцать лет
На французском Лазурном Берегу работники государственных служб десятилетиями получали зарплату после того, как их должности были упразднены. Некоторым из них платили ни за что в течение последних 30 лет, пишет Лента.ру со ссылкой на Ouest France.
Отмечается, что несколько десятков человек много лет получали от 457 до 2468 евро в месяц, фактически не занимаясь ничем. К этому привела некачественная работа кадровых служб. После того как различные секторы инфраструктуры в городах региона были приватизированы, муниципальные работники должны были получать новые должности, но не получали их. Однако они получали автоматические прибавки к жалованью, так же как их коллеги, работающие в других службах, и числились среди сотрудников.
Многим из них в итоге находили работу, но аудиторы выявили 32 человека, которым так и не пришло ни одного предложения. В сумме госбюджет потратил на их обеспечение более 22 миллионов евро.
Сообщается, что один из этих работников открыл ресторан и получал одновременно прибыль от него и государственную зарплату в течение восьми лет.