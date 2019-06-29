На французском Лазурном Берегу работники государственных служб десятилетиями получали зарплату после того, как их должности были упразднены. Некоторым из них платили ни за что в течение последних 30 лет, пишет Лента.ру со ссылкой на Ouest France.

Отмечается, что несколько десятков человек много лет получали от 457 до 2468 евро в месяц, фактически не занимаясь ничем. К этому привела некачественная работа кадровых служб. После того как различные секторы инфраструктуры в городах региона были приватизированы, муниципальные работники должны были получать новые должности, но не получали их. Однако они получали автоматические прибавки к жалованью, так же как их коллеги, работающие в других службах, и числились среди сотрудников.

Многим из них в итоге находили работу, но аудиторы выявили 32 человека, которым так и не пришло ни одного предложения. В сумме госбюджет потратил на их обеспечение более 22 миллионов евро.

Сообщается, что один из этих работников открыл ресторан и получал одновременно прибыль от него и государственную зарплату в течение восьми лет.