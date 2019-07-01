Иран и Турция постепенно отказываются от доллара

Тегерану и Анкаре удалось на 35% перевести двусторонний товарооборот на внедолларовые взаиморасчеты. Об этом сказал министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф, выступая на церемонии, посвященной Национальному дню промышленности и шахт.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, по итогам прошлого года свыше трети всей взаимной торговли Иран и Турция осуществили в своих национальных валютах, передает агентство Mehr.

«Роль доллара США в международных сделках уменьшается, — отметил Зариф. — Недавно Россия и Китай договорились проводить свои операции без доллара. В прошлом году 35% наших торговых операций с Турцией было совершено без доллара. Даже союзники США — Индия и Объединенные Арабские Эмираты решили отказаться от доллара при проведении взаимных торговых операций».

По словам Зарифа, Иран должен полагаться на внутреннее производство, чтобы «еще больше снизить влияние доллара на нашу экономику».