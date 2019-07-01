Китайцы массово скупают «термокружки Путина»
Ставший популярным во время саммита «Большой двадцатки» термостакан президента России Владимира Путина стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Приобрести новинку предлагают сотни интернет-магазинов. Представитель одного из магазинов заявил о поступлении уже более сотни заказов, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на термосе есть изображение российского герба. Производители отмечают, что стакан Путина станет «идеальным подарком».
Комментируя появление Владимира Путина с термосом на ужине в рамках саммита G20, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что в емкости был чай. При этом Песков отметил, что он удивлен вниманием журналистов к термокружке президента.