Российские истребители назвали заменой F-35 для Турции

В случае отказа Вашингтона поставлять Анкаре истребители-бомбардировщики F-35 Турция рассмотрит возможность приобретения российских истребителей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкие источники.

"Если Турцию исключат из программы F-35, она будет искать альтернативы, в том числе и российские истребители, пока будет заниматься разработкой собственных боевых самолетов и баллистических ракет", - заявил собеседник агентства.

По данным Bloomberg, Турция также надеется на совместное с Россией производство ракет нового поколения.