Безбилетник выпал из летевшего над Лондоном самолета

Из отсека шасси самолета «Кенийских авиалиний», пролетавшего над Лондоном, выпало тело мужчины. The Sun сообщает, что труп нашли в саду в районе Клэпхем.

Самолет, из которого выпал мужчина, приземлился в аэропорту Хитроу. В отсеке шасси обнаружили воду и продукты питания, которые взял с собой пассажир-нелегал. Полиция пытается установить личность мужчины. В правоохранительных органах сообщили, что вскрытие тела будет проведено в установленном порядке.

Представители «Кенийских авиалиний» выразили сожаление в связи с тем, что мужчина лишился жизни, пытаясь незаконно пересечь границу на борту одного из самолетов их компании.

Длина маршрута, по которому следует самолет из Найроби в Лондон, превышает 6,8 тыс. км, время полета составляет почти девять часов.