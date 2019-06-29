Известный звукорежиссер Алиакпер Гасан-заде умер в Петербурге
Известный петербургский звукорежиссер Алиакпер Гасан-заде скончался после продолжительной болезни, пишет «Росбалт» со ссылкой на коллег кинематографиста.
Алиакпер Гасан-заде родился в ноябре 1939 года в Баку. В 1963 году окончил Ленинградский институт киноинженеров. Работал звукорежиссером на студиях «Ленфильм», «Леннаучфильм», «Беларусьфильм», «Узбекфильм» и другие. С 1992 года стал преподавать в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.
Лауреат Государственной премии РФ, премии «Ника», заслуженный деятель искусств России.
Многие картины, над которыми работал Гасан-заде, награждены престижными кинематографическими премиями, в частности «Пацаны» (1983), «Взломщик» (1987), «ЧП районного масштаба» (1988), «Барак» (1999), «Итальянец» (2005).