Ученые: Плохой сон может быть причиной опасной болезни

Ухудшение качества сна после 40-60 лет может свидетельствовать о появлении опасных болезней, утверждают калифорнийские ученые, сообщает Medicalxpress.

Исследователи отмечают, что плохой сон может являться причиной накопления бета-амилоидных белковых бляшек в мозге, которые в свою очередь предшествуют болезни Альцгеймера.

Однако эксперты добавили, что крайне редко у людей с высоким уровнем этого белка не наблюдаются симптомы деменции.

Ученые из США заявили, что в качестве профилактики развития опасных заболеваний следует работать над улучшением условий сна. Они также призвали людей проходить своевременную диагностику и лечение апноэ, которое является причиной нарушающего сон храпа.