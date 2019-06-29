В Украине нашли месторождения нефти и газа

Крупнейшая в Украине газодобывающая госкомпания "Укргазвыдобування" открыла два новых месторождения в Харьковской и Полтавской областях, сообщает издание Корреспондент.net со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно сообщению, по результатам проведенной ЗD-сейсмики на участке в Харьковской области была пробурена поисковая скважина, после испытания которой на глубине более 3 700 метров был получен приток нефти. На сегодня в скважине продолжают промышленные исследования и проводят подготовку к эксплуатации. По предварительным оценкам, ресурсы нефти на новом месторождении составляют около 130 тысяч тонн.

Также на участке недр в Полтавской области после проведенных сейсмических исследований и бурения первой поисковой скважины глубиной 6 300 м получен промышленный приток газа. В результате открыто новое газоконденсатное месторождение, ресурсная база которого, по предварительным оценкам, составляет более 2,7 миллиарда кубометров природного газа.