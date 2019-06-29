Ориентировочная стоимость машины в базовой комплектации – 1,4 млн евро. Впервые новый автомобиль белорусского лидера был замечен около стадиона «Динамо» во время церемонии закрытия II Европейских игр. Предположительно, именно на этом лимузине Лукашенко приедет на военный парад 3 июля по случаю Дня независимости Беларуси.

Масса бронеавтомобиля – 5,1 тонны, уровень защиты VR9. Бронированная машина способна выдержать взрыв 15 кг тротила в 2 метрах от автомобиля и в 1 метре над землей, а также расстрел в упор из штурмовых винтовок. На сегодняшний день Mercedes-Maybach Pullman Guard – самый дорогой представительский автомобиль.