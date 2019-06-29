МИД РФ: Отмены виз с Грузией не будет

Власти России незадолго до волнений в Тбилиси и последовавшего за ним кризиса в отношениях двух стран задумались об отмене виз для граждан этого государства, однако затем такой шаг решили отложить «до лучших времен», заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин в интервью «Коммерсанту».

«Да, действительно, вопрос отмены виз обсуждался, и в принципиальном плане мы были готовы к этому. Но не сложилось, придется подождать до лучших времен», — отметил Карасин, подчеркнув, что власти РФ сделали визовый режим для граждан Грузии максимально либеральным и готовы были двигаться дальше.

Карасин считает нормальной реакцию Москвы на беспорядки в Тбилиси, выразившуюся в запрете на перелеты в Грузию: «Это абсолютно адекватная реакция. Да, она жесткая, но иначе и быть не может. Ведь речь идет о сотнях тысяч российских туристов. Мы не можем подвергать их опасности от разного рода хулиганских проявлений, тем более что эту враждебность нагнетают определенные политические силы».

В ответ на замечание журналиста «Коммерсанта» о том, что туристы из РФ не жалуются на угрозы в этой стране, дипломат заявил: «Задача государства предвидеть и просчитывать наперед возможные риски, а не ждать, когда они реализуются. Еще раз повторю: решение о прекращении полетов было необходимым».