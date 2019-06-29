США пригрозили Ирану изоляцией

Белый дом считает ошибкой разрешение Тегерану «обогащать уран на любом уровне». По версии США, «мало кто сомневается, что еще до заключения сделки Иран нарушал ее условия». США считают, что необходимо «восстановить давний стандарт нераспространения, согласно которому Иран не должен обогащать» уран, передает РИА Новости.

Вашингтон призывает Тегеран остановить весь процесс обогащения урана, говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

США заверили, что «не позволят Ирану разработать ядерное оружие» и продолжат «максимальное давление», пока Тегеран «не изменит курс действий». По мнению США, Иран «должен покончить со своими ядерными амбициями».

Помпео подчеркнул, что никакие договоренности по ядерной программе Ирана не должны позволять ему проводить обогащение урана собственными силами в любом количестве.

Госдеп отметил, что «у Ирана есть бесспорный потенциал развивать мирную атомную энергетику без обогащения на своей территории». США «готовы провести переговоры по новой всеобъемлющей сделке». При этом Вашингтон угрожает наращивать «экономическое давление и дипломатическую изоляцию» в отношении Ирана.

Запасы обогащенного урана в Иране превысили 300 кг. Это предельная величина, которая разрешена соглашением по ядерной программе Тегерана.