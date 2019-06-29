Фирдовси Умудов о триумфе на Евроиграх: «Ильхам Алиев лично контролирует борьбу, у нас нет проблем»

Эльмир Алиев, отдел спорта 09:42

На завершившихся в Минске Европейских играх азербайджанские борцы в очередной раз доказали, что являются главной движущей силой спорта в Азербайджане. Из пяти золотых наград, завоеванных нашими спортсменами в столице Беларуси, три были добыты на борцовском ковре. Всего же команда Азербайджана по борьбе завоевала в Минске 10 медалей – 3 золота, 3 серебра и 4 бронзы. Это больше трети медалей, добытых всей сборной Азербайджана.

«Пять наград из десяти в активе борцов вольного стиля, - в беседе с haqqin.az итоги выступления нашей команды на Евроиграх подводит вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Фирдовси Умудов. - Во всех шести весовых категориях наши спортсмены боролись за медали. Это были олимпийские веса, поэтому было важно проверить наших спортсменов перед сентябрьским чемпионатом мира в Нур-Султане, на котором будут разыгрываться лицензии в Токио-2020. Почти половина команды только недавно восстановилась после травм. Тем не менее, мы смогли добиться высоких результатов». Первое и долгожданное золото для Азербайджана завоевал 22-летний Махир Амирасланов, победивший в весовой категории до 57 кг. «Махир показал великолепную борьбу, - считает Фирдовси Умудрв. - Он выполнил все установки и задачи, которые были перед ним поставлены. Было сложно, но в полуфинале он победил чемпиона мира, россиянина Заура Угуева, что придало ему еще больше уверенности перед финалом. Мы не устаем повторять нашим молодым спортсменам: если вы хотите побеждать на самых крупных соревнованиях, то должны выигрывать у олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Кстати, золото Махир завоевал в День вооруженных сил Азербайджана. Он сам в этом месяце отправляется на воинскую службу, и теперь поступит в армейские ряды как победитель Евроигр.

Махир будет продолжать тренироваться. Важно не расслабляться, продолжать соблюдать режим и спортивную дисциплину. Без этого добиться новых побед не удастся. Ни спортсменам, ни тренерам ни в коем случае нельзя впадать в эйфорию. Наши соперники не дремлют. Они сейчас внимательно изучат Махира и будут готовиться к нему особо. Победа 22-летнего борца на Евроиграх еще раз доказала, что у нас есть хорошие ребята с большим потенциалом. У Азербайджана огромные традиции в борьбе. Да, бывают спады и трудности, но тем не менее мы доказываем, что азербайджанская борьба сильна». В Минске свой высочайший уровень в очередной раз подтвердил наш 3-кратный чемпион мира и Европы, призер Олимпиады в Рио Гаджи Алиев (65 кг). Ему трудно дались четвертьфинальный и полуфинальный поединки, но в финале против принципиального соперника Гаджи показал высший класс. «Гаджи Алиев в схватке за золото отборолся очень умно, показал свое мастерство, - продолжает вице-президент. - У Гаджи были проблемы со здоровьем, но он смог восстановиться и собраться. На пути к финалу он победил белоруса и двух армян. Один выступал за сборную Армении, другой – за Украину. А в решающем поединке Гаджи взял верх над олимпийским чемпионом из Грузии Владимиром Хинчегашвили, которому до этого трижды проигрывал. На финал он настроился особо. Назад пути не было. Нужно было выходить и биться, проявлять характер. Гаджи – молодец! Сделал то, что от него требовалось, следовал выбранной тактике, и она сработала. Такая победа не может не радовать. Алиев с 2016 года жаждал этой встречи. На этот раз они с Хинчегашвили столкнулись в финале, и Гаджи одержал блестящую победу, завоевав для Азербайджана второе золото».

Еще три медали в вольной борьбе в актив нашей команды записали Нурмагомед Гаджиев (97 кг), ставший серебряным призером, а также бронзовые медалисты Гаджимурад Гаджиев (74 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг). «Для Магомедова это был первый старт после операции. Несмотря на это он смог завоевать бронзу, - комментирует Ф.Умудов. – 18-летний Гаджимурад Гаджиев, несмотря на юный возраст, тоже смог взять медаль. В 1/8 финала он на равных боролся с олимпийским призером из Турции Сонером Демирташем, уступив тому один балл. Нурмагомед Гаджиев тоже победил достаточно сильных и известных борцов, в том числе грузина Элизбара Одикадзе. В полуфинале он потянул связки. В пылу борьбы это не почувствовал, но на следующее утро стало понятно, что повреждение серьезное, и мы не позволили Нурмагомеду выйти на финал, потому что он мог усугубить свою травму и пропустить из-за этого чемпионат мира. К тому же соперник в финале был очень сильный – россиянин Абдулрашид Садулаев. Выходить против него с таким повреждением вряд ли имело смысл». 2-кратной победительницей Евроигр стала Мария Стадник, поездка которой в Минск, по словам Фирдовси Умудова, до последнего момента была под вопросом. «У Марии была травма, ей была сделана операция, но она проявила характер и смогла восстановиться к Евроиграм. Решение ехать в столицу Беларуси она приняла в последний момент. В Минске Стадник показала отличную борьбу и завоевала золото.

Эльмира Гамбарова, занявшая 2-е место, тоже начала заявлять о себе на международной арене. Успешным можно считать и выступление Алены Колесник, завоевавшей бронзу. В греко-римской борьбе приятно, что Ислам Аббасов после чемпионата Европы завоевал медаль и на Евроиграх. Мы ждем от него еще больших успехов. Он способен на это, потенциал у него есть. Ислам должен еще больше работать над собой, чтобы побеждать таких сильных борцов, как украинец Жан Беленюк. Именно ему Аббасов уступил как в финале чемпионата Европы, так и в финале Евроигр. Что касается выступления в некоторых других весовых категориях, то будем обсуждать это с тренерским штабом. Руководитель нашей Федерации Намик Алиев, вероятно, соберет нас, чтобы подвести итоги выступления в Минске. В любом случае 10 из 28 медалей сборной Азербайджана на Евроиграх завоевали борцы. В вольной борьбе мы заняли 2-е место после России, в женской борьбе – 3-е. Это хорошие результаты. Но теперь они уже в прошлом. Нужно смотреть вперед и думать о завоевании лицензий на Олимпиаду и подготовке к Токио-2020. Пока, конечно, рано говорить о составе на чемпионат мира, время еще есть. Будут сборы, турниры. Не хотим, чтобы наши сборники расслаблялись. Должна быть борьба за место в составе. Есть борцы, не участвовавшие на Евроиграх, которых мы будем проверять на турнирах. До чемпионата мира будут соревнования в Турции, Грузии, Польше. Кто будет в лучшей форме, тот и поедет в Нур-Султан. Молодые спортсмены должны дышать в спину опытным. Радует, что наши юниоры тоже добиваются высоких результатов на чемпионатах мира и Европы. На молодежном ЧЕ мы взяли 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы, а на недавнем юношеском Евро – 4 золота, 3 серебра и 8 бронзовых наград. На нашей базе в Баку для борцов созданы все условия. Юные спортсмены там тренируются, питаются, спят. Одним словом, находятся под тренерским контролем, что позволяет им прогрессировать. Так что резерв подрастает». Готовится к лицензионному чемпионату мира и олимпийский чемпион Лондона-2012, призер Рио-2016 Тогрул Аскеров. «Тогрул сам признал, что был не готов к Евроиграм, - отмечает вице-президент. – Он хочет набрать форму и только после этого ехать на соревнования. После Олимпиады в Рио Тогрул практически не боролся и сразу выходить на большой турнир было бы сложно для него». После победы в Минске Мария Стадник поблагодарила первого вице-президента Мехрибан Алиеву за оказанную помощь – оплаченные операцию, лечение и восстановление. «Если у кого-то из наших ведущих спортсменов есть серьезные травмы, то государство оказывает им всяческую помощь, - говорит Ф.Умудов. – Борьба поддерживается на государственном уровне. Президент Ильхам Алиев лично контролирует ситуацию в нашем виде спорта. И мы должны оправдывать это внимание. Государство создало нам отличные условия. Без этого у нас не было бы таких результатов. Проводятся учебно-тренировочные сборы, спортсмены обеспечены всем необходимым, выплачиваются вознаграждения…. Сейчас проблем нет. Но даже когда были сложности, мы не падали духом и достойно выступали на крупных соревнованиях. Когда мы были в Минске, Деревню атлетов посетила вице-президент Фонда Гейдар Алиева Лейла Алиева. Ее сопровождали вице-премьер Ягуб Эюбов, спикер Милли Меджлиса Октай Асадов, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, заместитель генерального секретаря НОК Азербайджана Азер Алиев, посол Азербайджана в Беларуси Лятиф Гандилов… Общаясь с Лейлой ханум, мы почувствовали еще большую ответственность. Понимали, что от нас ждут самых высоких результатов и сделали все, чтобы оправдать надежды».