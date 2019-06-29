Российским авиакомпаниям запретили полеты в Чехию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила выполнение рейсов в Чехию со 2 июля. Об этом сообщается на официальной странице перевозчика в социальной сети «ВКонтакте», пишет «Лента.ру».

Перелеты из Екатеринбурга и Москвы в Прагу и обратно отменили из-за решения чешских властей аннулировать разрешения на полеты, которые были выданы ранее. Информация о переносе рейсов и компенсации будет появляться на сайте и в соцсетях перевозчика.

Также НТВ сообщает, что авиакомпания «Победа» отменила рейсы Москва — Карловы Вары с датой вылета 2 июля. Официальных сообщений на сайте и в соцсетях перевозчика об этом пока не появлялось.

Утром 2 июля стало известно, что авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Причиной также стало решение чешских властей аннулировать разрешения на полеты. Перевозчик отменил 4 рейса, запланированные на вторник, 2 июля.

Почему авиационные власти Чехии лишили российские авиакомпании разрешений на полеты, пока неизвестно.