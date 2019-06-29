Шэн Сию, специально для haqqin.az Фото: ИА Аль-Джазира 09:57

В Гонконге участники акций против закона об экстрадиции попытались прорваться в здание Административного совета. Массовые протесты охватили весь город. Участники выступлений не скрывают, что происходящее приурочено к 22-й годовщине передачи Гонконга Китаю. Полиция ограничилась применением дубинок и слезоточивого газа.

Всего три недели назад город потрясли массовые акции протеста. Участие в них приняли, по разным оценкам, от одного до двух миллионов человек, вышедших на улицы для того, чтобы выразить свое недовольство «законом об экстрадиции в КНР». 15 июня под давлением протестующих глава правительства Кэрри Лам объявила, что рассмотрение этого закона приостановлено на неопределенный срок. А спустя три дня она публично извинилась перед жителями за то, что была сторонницей данного законопроекта. К 22 июня массовые акции постепенно сошли на нет, полицейские части перешли к несению службы в обычном режиме. Но напряженность в Гонконге никуда не исчезла, она была разлита по его улицам, поскольку близилось 1 июля, очередная годовщина события, ставшего поворотным пунктом в судьбе этого уникального города - передача в этот день в 1997 году Великобританией под управление Китая своей бывшей колонии. Власти пытались сработать на опережение, организовав 30 июня свою демонстрацию, в которой приняли участие сторонники Пекина. Не помогло, и утром 1 июля активисты противоположного лагеря начали блокировать подъезды к Гонконгскому выставочному центру, где должна была пройти традиционная церемония поднятия флага КНР.

За полчаса до ее начала полиция попыталась разогнать скопления горожан, применив дубинки и слезоточивый газ. Но - без особого успеха. Нет, протестующие вроде бы и отошли, но лишь для того, чтобы к полудню собраться у здания местного парламента - Административного совета Гонконга. Причем основательно подготовившись, то есть прихватив с собой различные подручные средства и надев респираторы и противогазы. Полдень перестал быть томным после того, как небольшая группа активистов металлической тележкой пробила стеклянную дверь главного входа. И лишь чрезвычайными усилиями находившиеся в здании полицейские сумели предотвратить проникновение возмущенных народных масс в здание Административного совета. После этого инцидента протесты распались на локальные очаги, которые полиция пыталась гасить жестко, но без жестокости. Нужно отметить, что и демонстранты не оставались в долгу. Во всяком случае, как заявили официальные представители службы правопорядка, 13 полицейских были доставлены в больницу после того, как демонстранты использовали против них «неизвестную жидкость». Что будет сегодня - не может сказать никто, поскольку сегодня у протестующих прозвучал новый лозунг. Теперь их требование заключается в отставке главы правительства Кэрри Лам, а это уже совсем другой уровень интриги.

Уникальность Гонконга и ее последствия Понять эту интригу, как и многое другое, происходящее в Гонконге можно только после того, как больше узнаешь о тех краеугольных камнях, на которых базируется его особое место в китайской политико-административной системе. Не вдаваясь в излишние подробности, хотел бы отметить лишь несколько принципиальных моментов. Во-первых, специальный административный округ (САО) Гонконг пользуется самой широкой автономией. Местное правительство здесь регулирует все вопросы за исключением внешней политики и обороны (в Гонконге находится гарнизон НОАК). В полной мере сохранятся принцип переходного периода, провозглашенный в 1997 году, «Одна страна — две системы». При том, что сам этот период официально завершен без малого десять лет назад. Во-вторых, главным инструментом влияния Пекина на политику местной администрации является деятельность Избирательной коллегии/комиссии. Именно она выбирает главу администрации Гонконга.

Причем при ее формировании китайские власти взяли на вооружение институт «функциональных курий». Проще говоря, предоставили по четверти мест представителям четырех групп: - бизнеса, промышленности и финансов; - служащих; - рабочих, работников сферы социального обслуживания, религиозных организаций; - и, наконец, членам Законодательного совета, депутатов органов местного самоуправления, представителям Гонконга во Всекитайском собрание народных представителей и Народном политическом консультативном совете КНР. Достаточно просто, но и эффективно. Во всяком случае в Пекине считают, что подобный инструмент позволяет в достаточной мере контролировать ситуацию в Гонконге, не особо раздражая местное население. И в-третьих, очень важная деталь к пониманию ситуации. Еще с колониальных времен фактическая власть в Гонконге принадлежит олигархической элите – представителям нескольких (по разным оценкам - от 15 до 25 ) семей, которые с помощью сложных непрозрачных схем контролируют всю экономику Гонконга, а также имеют серьезные бизнес-активы в Китае и других странах (например, Сингапуре). Эта элита, помимо прочего, имеет интересы и активы в Китае, а также тесно связана с Коммунистической партией КНР. К настоящему времени можно говорить о сплаве интересов элиты Гонконга и руководства Китая, что вызывает серьезное общественное недовольство в САО. Результат сплетения этих «уникальностей» достаточно парадоксален - болезненная, не побоюсь сказать - нервная реакция на любое телодвижение Пекина, которое воспринимается как покушение на «особый статус» и «вольности» Гонконга. Обоснованно или нет - другой вопрос, который мало кого из местных волнует. Вот решило общественное мнение что это диктат материкового Китая - и все, не переубедить, встретимся на улице. Вольный город против Си Цзиньпина После «революции зонтиков» 2014 года массовые протесты не реже одного раза в шесть месяцев в Гонконге стали просто какой-то традицией. Причем, по самым разным поводам. Если в нынешнем году это был «закон об экстрадиции», то в 2016 году чуть не приключилась «революция рыбных шариков». В преддверии Нового года по лунному календарю полиция стала гонять уличных торговцев этим традиционным кантонским лакомством, более того - в своем изуверстве дошла до того, что начала требовать от них санитарные документы. Покушение на вольности Гонконга? Безусловно. Массовые протесты? Как обычно. В итоге - более 200 человек получили ранения. В описании массовых протестов в Гонконге из года в год повторяются два момента, которые откровенно умиляют. Во-первых, непременные попытки связать выступления горожан с «рукой Запада». Во-вторых, представить эти выступления как протест против навязываемого Пекином тоталитаризма. Истинные причины, думается, все же в другом. Жителям Гонконга так в свое время понравился принцип «Одна страна — две системы», что они категорически не хотят с ним расстаться, не замечая, что и мир, и материковый Китай за это время стремительно изменились. И реальные проблемы и вызовы городу - они не в коварных покушениях Пекина на «вольности Гонконга», а в действиях олигархических элит.