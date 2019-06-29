Минобороны России опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как ракета взмывает в небо, оставляя за собой столб огня и дыма.

Отмечается, что новая противоракета подтвердила заложенные характеристики и успешно поразила условную цель.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.