США накажут Европу новыми пошлинами

В Соединенных Штатах задумались над тем, чтобы расширить список продукции из Евросоюза для возможного введения пошлин. Об этом говорится в заявлении офиса торгового представителя США, пишет «Газета.ру».

Как отмечается, речь идет об увеличении объема пошлин с $21 млрд до $25 млрд в отношении 29 товаров.

Уточняется, что США задумались об этом после того, как ЕС субсидировал авиаотрасль, в том числе американскую компанию Airbus.

Подчеркивается, что пошлины могут затронуть такие страны, как Франция, Германия, Испания и Британия.

Кроме того, среди товаров, которые могут попасть под санкции, называются вертолеты, самолеты, а также крабы, сыры, оливковое масло, соки, вино.