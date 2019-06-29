Впервые в Баку: власти призывают жителей взяться за мусор

Основной целью этой концепции является доведение работ по сбору, сортировке и перевозке твердых бытовых отходов в Баку до уровня столиц и крупных городов передовых европейских стран.

Как сообщал ранее haqqin.az, по поручению руководства страны, Исполнительная власть города Баку заключила договор с известной британской компанией Mott MacDonald, которая разрабатывала концепцию по сбору, перевозке и управлению твердыми бытовыми отходами в Баку.

В качестве тестового проекта эти работы изначально были проведены в Наримановском районе Баку.

В ИВ города Баку сообщили, что предварительные процессы по разработке этой концепции были завершены, и начиная с 10 июля стартует второй этап работ в этом направлении.

В связи с этим на каждой улице, на площадке, созданной для бытовых отходов, уложен асфальт и устанавливаются контейнеры современного типа.

Контейнеры для отходов будут двух цветов – зеленого и оранжевого. Оранжевые контейнеры предназначены для выброса бумаги, картона, стекла, металла и пластика, а зеленые - для других отходов. Для того, чтобы люди начали сами расфасовывать мусор, им будут розданы пакеты оранжевого и зеленого цветов.

Сортировка мусора гражданами, а также новая концепция по бытовым отходам позволит сохранить Баку чистым, поспособствует улучшению экологии, своевременному вывозу мусора, формированию новой экологически-санитарной культуры, а также повысит экономическую эффективность коммунальных служб.

Исполнительная власть города Баку призывает жителей Наримановского района поддержать данный проект и активно участвовать в нем.

В целях просвещения жителей данного района, представители соответствующих структур проводят с ними встречи и разъяснительные беседы, устанавливают соответствующую социальную рекламу и раздают специальные памятки и брошюры.

Ожидается, что в будущем эта работа распространится и на другие районы столицы.