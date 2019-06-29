Завершился тендер по покупке автомобиля для Исполнительной власти Кельбаджарского района. Об этом порталу Qafqazinfo сообщил старший советник отдела ИВ по гуманитарным и политическим вопросам Хикмет Багиров.

По его словам, ИВ района приобрела автомобиль для первого заместителя главы ИВ района.

«Это автомобиль-седан марки Khazar Peugeot производства ОАО Azərmaş. Глава района ездит на автомобиле Toyota Avalon. И хотя он был приобретен в 2008 году, а срок его эксплуатации – 10 лет, Агиль Мамедов будет и дальше на нем ездить», - заявил представитель ИВ района.

Отметим, что несколько дней назад в официальной газете «Республика» было размещено объявление о тендере по закупке автомобиля премиум-класса Mercedes S350 для Исполнительной власти Кельбаджарского района.

Цена автомобиля Mercedes S350 в зависимости от комплектации колеблется от 145 до 199 тысяч долларов. На таких фешенебельных автомобилях разъезжают главы европейских государств и топ-менеджеры транснациональных компаний. Авантюра главы оккупированного вражеским государством района, жители которого разбросаны по всей стране, по закупке баснословно дорогого автомобиля модели премиум-класса справедливо стала предметом общественного порицания.

После бурного общественного ажиотажа заведующий финансовым сектором ИВ Кельбаджарского района Кязим Заманов выступил со специальным заявлением, в котором сказал, что ИВ района хотела купить поддержанный автомобиль.

Сейчас же стало известно, что вместо Mercedes S350 ИВ Кельбаджарского района приобрела Khazar Peugeot.