Госнефтефонд сократил продажу инвалюты азербайджанским банкам

Госнефтефонд Азербайджана (SOFAZ) в июне 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $315,9 млн, отмечается в сообщении фонда.

Как сообщалось ранее, SOFAZ в мае 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на $352,4 млн. Таким образом, в июне 2019 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с маем сократился на 10,4%.

В целом, в первом полугодии 2019 года SOFAZ на валютных аукционах продал $2 млрд 643,6 млн (спад на 11,1% по сравнению с январем-июнем прошлого года).

SOFAZ в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Как сообщалось ранее, в 2018 году SOFAZ продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $6 млрд 455,2 млн.