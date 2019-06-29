Дочернее предприятие SOCAR в Турции компания SOCAR Turkey Enerji A.Ş. распространила заявление о пожаре на борту итальянского судна в порту Petkim, сообщает Report.

Согласно информации, 1-го июля в 23:20 судно Synzania, плавающее под итальянским флагом, приблизилось к 5-му причалу порта Petkim для заправки, когда на его борту возник пожар. Причины пожара пока не установлены.

В сообщении компании отмечается, что в результате экстренного реагирования пожар был потушен и на корабле ведутся работы по охлаждению. Весь экипаж судна эвакуирован. В результате происшествия погиб один из членов экипажа судна, а отравившийся в результате аварии моряк был направлен для обследования и лечения в больницу.

В сообщении отмечается, что расследование по установлению причин пожара продолжается.