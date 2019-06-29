Известный Гаджи Мазан пострадал в ДТП обновлено
Попавший сегодня утром в ДТП известный предприниматель Рамазан Зейналов будет переведен из ЦРБ Билясувара в одну из бакинских клиник, сообщает корреспондент haqqin.az.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава в ответ на запрос haqqin.az, Гаджи Мазан был доставлен в Центральную больницу Билясуварского района с переломом бедра и закрытой черепно-мозговой травмой. Так как его родственники захотели, чтобы он проходил лечение в Баку, сейчас Гаджи Мазана на специальном автомобиле скорой помощи везут в одну из клиник Баку.
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Сегодня на трассе Алят – Астара на территории Билясуварского района автомобиль известного бизнесмена Рамазана Зейналова (Гаджи Мазан) Range Rover попал в ДТП, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, в результате аварии 60-летний Гаджи Мазан и его водитель 32-летний Рашад Керимов с черепно-мозговыми травмами были доставлены в Центральную больницу Билясувара. Причиной аварии стало то, что у Range Rover лопнуло колесо.
По факту ДТП начата проверка.