Попавший сегодня утром в ДТП известный предприниматель Рамазан Зейналов будет переведен из ЦРБ Билясувара в одну из бакинских клиник, сообщает корреспондент haqqin.az.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава в ответ на запрос haqqin.az, Гаджи Мазан был доставлен в Центральную больницу Билясуварского района с переломом бедра и закрытой черепно-мозговой травмой. Так как его родственники захотели, чтобы он проходил лечение в Баку, сейчас Гаджи Мазана на специальном автомобиле скорой помощи везут в одну из клиник Баку.