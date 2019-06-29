Глава AzerTelecom рассказал о программе Azerbaijan Digital HUB на бизнес-форуме в Швейцарии

Генеральный директор компании AzerTelecom - магистрального интернет-провайдера , связывающего Азербайджан с международной интернет-сетью, Фуад Аллахвердиев выступил на тему: «Процессы цифровизации в Азербайджане и вклад программы Azerbaijan Digital HUB в данные процессы» на азербайджано-швейцарском бизнес-форуме, прошедшем в Цюрихе (Швейцария).

Фуад Аллахвердиев отметил, что процессы цифровизации в Азербайджане стремительно протекают в контексте четвертой промышленной революции, и главой республики, господином президентом Ильхамом Алиевым были приняты различные государственные программы, изданы распоряжения и указы в направлении устойчивого развития сектора ИКТ.

Он проинформировал о программе Azerbaijan Digital HUB, реализуемой компанией AzerTelecom, и отметил, что данная программа внесет значительный вклад в развитие ИКТ, телекоммуникационного сектора и цифровизации страны. Фуад Аллахвердиев подчеркнул, что реализация программы Digital HUB направлена на строительство устойчивой инфраструктуры внутри страны, создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией (Цифровой Шелковый Путь), строительство Транскаспийской магистрали, строительство регионального Дата центра в нашей стране и превращение Азербайджана в Региональный Цифровой Центр для Кавказа, СНГ, Средней и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов, а также на формирование цифровой экосистемы.

Было отмечено, что программа Digital HUB послужит основой для установления сотрудничества между странами Европы и Азии, сотрудничества телекоммуникационных и контент операторов разных стран двух континентов, а также для дальнейшего расширения бизнес связей. Азербайджан станет центральной страной в этих процессах, и создание цифрового телекоммуникационного коридора в рамках программы будет способствовать ускорению процессов цифровизации во многих странах.

Азербайджано-швейцарский бизнес-форум состоялся 27-го июня в Цюрихе и был организован посольством Азербайджана в Швейцарии и Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане при поддержке Министерства экономики Азербайджана.