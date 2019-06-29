Иран ответил Трампу

По его словам, «господин Трамп должен понимать, что когда кто-то использует язык запугивания против цивилизованной нации, она становится более сплоченной». Лариджани добавил, что угрозы американского лидера лишь объединили различные политические движения в Иране.

Иранцы становятся более сплоченными, когда их запугивают. Об этом заявил спикер иранского парламента Али Лариджани, передает Reuters.

Ранее президент США отреагировал на превышение Ираном объема запасов низкообогащенного урана, предусмотренного ядерной сделкой. «Они знают, что делают. Они знают, с чем играют, и я думаю, что они играют с огнем», — сказал Трамп. В Белом доме до этого пообещали продолжить оказывать «максимальное давление» на Иран, «пока его лидеры не изменят курс действий».

Тегеран 1 июля объявил, что накопил больше низкообогащенного урана, чем это было разрешено в соответствии с ядерным соглашением 2015 года. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф указал, что этот шаг не является нарушением, и указал, что страна осуществляет свое право на ответ на выход США из сделки.

В конце июня Зариф указывал, что неправильное понимание вещей Трампом ставит под угрозу возможность мира. Он отметил, что переговоры и угрозы в отношениях двух сторон — это взаимоисключающие понятия.