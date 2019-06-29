В Москве назвали дату встречи Путина, Алиева и Роухани
Встреча президентов России, Ирана, Азербайджана пройдет 14 августа, сообщил вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов. Об этом пишет Интерфакс.
"Был выработан новый формат - Россия, Иран, Азербайджан. Как понимаю, эта встреча будет 14 августа в России", - сказал Умаханов на встрече с первым заместителем председателя Собрания исламского совета Ирана Масудом Пезешкианом в Совете Федерации.
Ранее сообщалось, что встреча глав трех государств планируется провести в Сочи.