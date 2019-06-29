Армения требует от России снижения цены на газ

Армянские власти хотят добиться от Москвы снижения цены на российский природный газ. Переговоры ведутся уже не первый месяц, однако соглашений пока нет. Индексация цен на газ в России с 1 июля — новый повод для официального Еревана вернуться к застаревшей проблеме. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Россия с 1 января 2019 года уже повышала цены на российский газ для Армении — со $150 до $165 за тысячу кубометров. Но это цена «на входе» в Армению, а внутренний тариф для населения остался прежним, в основном благодаря оптимизации внутренних расходов «Газпром Армения» — основного поставщика газа в страну. В планах местной «дочки» российского холдинга — увольнение до тысячи сотрудников в 13 филиалах и сокращение инвестиционных планов.

Но этих действий может оказаться недостаточно, и тогда компания «Газпром Армения» подаст заявку на повышение внутреннего тарифа на газ для населения уже в этом году. Ограничить этот рост могли бы субсидии для населения от властей, но премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет решить проблему за счет российского «Газпрома». Он напоминает, что Россия и Армения являются членами ЕАЭС и находятся в едином экономическом пространстве, следовательно, цены на газ в рамках ЕАЭС надо выравнивать, но не повышать.

По итогам беседы с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Петербургского экономического форума Пашинян заявил, что надеется найти с Россией общий язык по цене на газ для Армении. Обсуждение темы, вероятно, продолжится в октябре, когда ожидается визит Владимира Путина в Ереван.

В настоящее время Армения получает российский газ по цене ниже рыночной. Дешевле газ поставляется только в Беларусь.