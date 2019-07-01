Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Азербайджане ожидается умеренно теплая погода, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Так, в Баку и на Апшеронском полуострове осадки не прогнозируются, ожидается юго-западный ветер. Температура воздуха на полуострове ночью составит 18-23, днем 27-32 градуса. В Баку ночью 19-21, днем воздух прогреется до 31 градуса.
Атмосферное давление понизится с 760 до 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 55-65%, днем 30-40%.
На пляжах Баку и Апшерона также ожидается умеренный юго-западный ветер. Температура воды составит 22-24 градуса.
В районах Азербайджана осадков не ожидается, прогнозируется западный ветер. Температура воздуха ночью 17-22, днем 31-36 градусов выше нуля, в горах 8-13, днем 18-23 градуса тепла.