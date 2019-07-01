Эрдоган поехал к Си Цзиньпину видео
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Китай.
После официальной церемонии встречи турецкого лидера начались переговоры Эрдогана и председателя КНР Си Цзиньпина. Главы двух стран обсудят двустороннее сотрудничество, региональные процессы и ситуацию в мире.
В ходе визита в Пекин президента Турции сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, министры иностранных дел, казначейства и финансов, культуры и туризма, национальной обороны, торговли и другие официальные лица.