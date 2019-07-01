Десятки людей сгорели заживо при попытке собрать бензин

В Нигерии не менее 30 человек погибли, свыше 60 получили ожоги различной степени тяжести в результате взрыва при сборе топлива, разлившегося из перевернувшегося бензовоза, сообщает местный сайт Vanguard. Трагедия произошла на трассе в штате Бенуэ.

По словам очевидцев, бензовоз, следовавший в Макурди, перевернулся, когда водитель пытался объехать выбоины на дороге. Местные жители бросились собирать разлившееся топливо, когда прогремел взрыв и возник сильный пожар, в результате которого, помимо прочего, пострадал пассажирский автобус.

"Около 30 человек сгорели заживо, еще более 60 человек получили ожоги", - приводит газета слова очевидца трагедии.