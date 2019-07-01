Женский клуб She’s Mercedes собрал своих друзей фото

В июне в Bilgah Beach Hotel состоялась встреча в рамках Женского клуба She’s Mercedes.

Идея данного клуба — связать между собой успешных женщин, добавив в их жизнь новых людей, новые интересы и увлечения.

На мероприятии успешные женщины делились своими историями успеха, обсуждали ценность прекрасной половины человечества в современном мире. Приятная атмосфера, фейерверки, фуршет с изысканными блюдами и напитками, открытый диалог, памятные подарки и яркие гости сделали этот вечер по-женски теплым и уютным. 

До встречи She’s MERCEDES!

Партнерами мероприятия выступили Blanc, Patchi, Ideal, Suerte Atelier, Skin Store, Grante.

Организация - LED.AZ.

Информационный партнер – журнал «Наргиз».

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