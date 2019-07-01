Женский клуб She’s Mercedes собрал своих друзей фото
В июне в Bilgah Beach Hotel состоялась встреча в рамках Женского клуба She’s Mercedes.
Идея данного клуба — связать между собой успешных женщин, добавив в их жизнь новых людей, новые интересы и увлечения.
На мероприятии успешные женщины делились своими историями успеха, обсуждали ценность прекрасной половины человечества в современном мире. Приятная атмосфера, фейерверки, фуршет с изысканными блюдами и напитками, открытый диалог, памятные подарки и яркие гости сделали этот вечер по-женски теплым и уютным.
До встречи She’s MERCEDES!
Партнерами мероприятия выступили Blanc, Patchi, Ideal, Suerte Atelier, Skin Store, Grante.
Организация - LED.AZ.
Информационный партнер – журнал «Наргиз».