Минздрав поехал за материнским молоком в Сербию

С 1 по 5 июля в столице Сербии Белграде пройдет международное мероприятие, посвященное кормлению материнским молоком. Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров, делегация Азербайджана тоже принимает участие в работе конференции, основной темой обсуждений на которой является право каждого ребенка на питание материнским молоком.

Питательные диеты помогают детям развиваться, стимулируют развитие мозга, укрепляют их способность к обучению, повышают производительность. Вскармливание младенцев и грудных детей материнским молоком имеет решающее значение для обеспечения и развития необходимого роста, но оно также очень важно как для матери, так и для ребенка, так как снижает риск развития инфекционных заболеваний. В регионе 12% детей страдают от задержки развития, а в некоторых странах 25% детей страдают от анемии. Ежегодно 4,3 миллиона детей в первые шесть месяцев жизни лишены оптимального питания. Учитывая быстро увеличивающиеся показатели ожирения и лишнего веса среди детей в регионе, можно сделать вывод, что неправильный уход за детьми в грудном возрасте изначально оказывает негативное влияние на их здоровье.

Мероприятие поможет участвующим в нем странам в подготовке и внедрении оптимальных методов кормления младенцев и маленьких детей, а также в разработке и применении национальных нормативных актов, в проведении мониторингов в данной сфере и в определении «дорожной карты» мероприятий в этой сфере.