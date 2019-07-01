Сеть 4G Nar уже в Агдаме, Физули и Гёранбое

С целью охвата большей части населения высококачественной сетью Nar продолжает увеличивать число своих мобильных базовых станций. Так, за первые шесть месяцев года оператор мобильной связи установил на территории страны более 50 3G станций и более 380 4G станций.

Отметим, что оператор мобильной связи установил свои первые станции LTE четвертого поколения в Агдамcком, Физулинском, Самухском и Гёранбойском районах.

Наряду с установкой новых базовых станций по всей стране, Nar также постоянно обновляет ранее установленные базовые станции. В результате работ по улучшению сети заменено оборудование на более чем 45 станциях. Кроме того, оператор мобильной связи расширяет пропускную способность сети базовых станций.

В настоящее время сеть Nar охватывает 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий), и с более чем 7500 базовых станций обеспечивает высококачественное обслуживание более 2,3 миллиона абонентов. Наряду с качеством 4G выгодные цены, предлагаемые Nar, создают условия для более частого использования мобильного интернета абонентами.

Подробную информацию о сети мобильного оператора можно найти на сайте nar.az.