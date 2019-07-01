Мамед Эфендиев 15:21

Как бы ни рос в мире интерес к высоким технологиям, как бы ни диверсифицировалась экономика, спрос на энергоресурсы еще долго будет оставаться высоким. А сами энергоресурсы, в том числе и основная их составляющая – нефть, все также будут играть ведущую роль на глобальном рынке. Не будут терять они и своей политической значимости, создавая для рынка все новые и новые проблемы. Об этом говорят и те события, которые сопровождают сегодня нефть от добычи до ее переработки.

Так, по мнению главного исполнительного директора компании "Роснефть" Игоря Сечина, мировой спрос на энергоресурсы будет расти на 1,5—2% в год вплоть до 2040 года. Он считает, что с учетом изменения структуры ВВП за счет опережающего роста технологического сектора скорость снижения энергоемкости мирового рынка в обозримом будущем вряд ли превысит 1,5—2%. С учетом этого, с этим согласны и ведущие отраслевые аналитики, спрос на энергоресурсы до 2040 года будет расти такими же темпами. Да, спрос на нефть, по прогнозам "Роснефти", будет расти на уровне около 1% в год и к 2040 году потребление нефти в мире увеличится примерно на 20 млн баррелей в сутки. При этом доля нефти в энергетическом балансе снизится с 32% до 28% в год. А доля природного газа в энергетике должна вырасти, по прогнозам, с 22% до 25%. Драйвером роста станет спрос со стороны транспортной отрасли, который, по прогнозам "Роснефти", увеличится в пять раз к 2040 году. А рост доли альтернативной энергетики ожидается на уровне с 12% до 16%. Такие прогнозы ведущей российской нефтяной компании дают понять, почему борьба за влияние на нефтяном рынке сегодня приобрела столь невиданный размах. Философия "Роснефти" заслуживает внимания. Санкции разрушительно влияют на мировую энергетику, а США используют энергетику как политическое оружие. Вспомнив афоризм "Все, что нас не убивает, делает нас сильнее", глава "Роснефти" заявил, что сегодня рыночные принципы отошли на второй план. Ряд комментаторов любит обвинять Россию в использовании энергетики как политического инструмента. Вместе с тем, бесспорным фактом, реалией сегодняшней жизни является то, что энергетику как политическое оружие масштабно используют именно США. Ввод санкций или даже угроза их применения разрушительно влияют на рыночную экосистему мировой энергетики.

Действительно, американский "золотой век" для всех остальных участников рынка может оказаться веком энергетического колониализма. Но не должны же потребители энергии во всем мире быть заложниками предвыборной кампании в США. А глобальная нефтегазовая отрасль стала заложницей политики – американцам нужен дешевый бензин. Но несмотря на неоднократные предупреждения об опасности односторонних решений и отсутствии диалога, "болезнь" разрастается и охватывает все больше отраслей. США для оказания давления на нефтегазовый сектор выбирают те страны, бюджеты которых в основном формируются за счет доходов от экспорта энергоресурсов. Подобных примеров можно привести много – Иран, Россия, Венесуэла и др. В дополнение к прямому воздействию через санкции добавляется и косвенное, например, некоторые страны оказываются отрезанными от поддержки МВФ, который тем самым нарушает основополагающие принципы своей работы. Другие страны и сами отбрыкиваются от такой помощи МВФ, которая в дальнейшем может привести к ее закабалению. А санкции тем временем приобретают все новые измерения и причины. Так, администрация президента Трампа намерена ввести санкционные меры против стран, которые якобы манипулируют своими валютами, при этом все понимают сложность в установлении объективных критериев манипуляции. Тут можно вспомнить китайскую юань, но манипуляция ее курсом – просто жизненная необходимость, которой придерживается Пекин.