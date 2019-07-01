Американцы взяли на прицел все нефтяные страны наша аналитика
Как бы ни рос в мире интерес к высоким технологиям, как бы ни диверсифицировалась экономика, спрос на энергоресурсы еще долго будет оставаться высоким. А сами энергоресурсы, в том числе и основная их составляющая – нефть, все также будут играть ведущую роль на глобальном рынке. Не будут терять они и своей политической значимости, создавая для рынка все новые и новые проблемы. Об этом говорят и те события, которые сопровождают сегодня нефть от добычи до ее переработки.
Так, по мнению главного исполнительного директора компании "Роснефть" Игоря Сечина, мировой спрос на энергоресурсы будет расти на 1,5—2% в год вплоть до 2040 года. Он считает, что с учетом изменения структуры ВВП за счет опережающего роста технологического сектора скорость снижения энергоемкости мирового рынка в обозримом будущем вряд ли превысит 1,5—2%. С учетом этого, с этим согласны и ведущие отраслевые аналитики, спрос на энергоресурсы до 2040 года будет расти такими же темпами.
Да, спрос на нефть, по прогнозам "Роснефти", будет расти на уровне около 1% в год и к 2040 году потребление нефти в мире увеличится примерно на 20 млн баррелей в сутки. При этом доля нефти в энергетическом балансе снизится с 32% до 28% в год. А доля природного газа в энергетике должна вырасти, по прогнозам, с 22% до 25%. Драйвером роста станет спрос со стороны транспортной отрасли, который, по прогнозам "Роснефти", увеличится в пять раз к 2040 году. А рост доли альтернативной энергетики ожидается на уровне с 12% до 16%. Такие прогнозы ведущей российской нефтяной компании дают понять, почему борьба за влияние на нефтяном рынке сегодня приобрела столь невиданный размах.
Философия "Роснефти" заслуживает внимания. Санкции разрушительно влияют на мировую энергетику, а США используют энергетику как политическое оружие. Вспомнив афоризм "Все, что нас не убивает, делает нас сильнее", глава "Роснефти" заявил, что сегодня рыночные принципы отошли на второй план. Ряд комментаторов любит обвинять Россию в использовании энергетики как политического инструмента. Вместе с тем, бесспорным фактом, реалией сегодняшней жизни является то, что энергетику как политическое оружие масштабно используют именно США. Ввод санкций или даже угроза их применения разрушительно влияют на рыночную экосистему мировой энергетики.
Действительно, американский "золотой век" для всех остальных участников рынка может оказаться веком энергетического колониализма. Но не должны же потребители энергии во всем мире быть заложниками предвыборной кампании в США. А глобальная нефтегазовая отрасль стала заложницей политики – американцам нужен дешевый бензин. Но несмотря на неоднократные предупреждения об опасности односторонних решений и отсутствии диалога, "болезнь" разрастается и охватывает все больше отраслей. США для оказания давления на нефтегазовый сектор выбирают те страны, бюджеты которых в основном формируются за счет доходов от экспорта энергоресурсов. Подобных примеров можно привести много – Иран, Россия, Венесуэла и др.
В дополнение к прямому воздействию через санкции добавляется и косвенное, например, некоторые страны оказываются отрезанными от поддержки МВФ, который тем самым нарушает основополагающие принципы своей работы. Другие страны и сами отбрыкиваются от такой помощи МВФ, которая в дальнейшем может привести к ее закабалению. А санкции тем временем приобретают все новые измерения и причины. Так, администрация президента Трампа намерена ввести санкционные меры против стран, которые якобы манипулируют своими валютами, при этом все понимают сложность в установлении объективных критериев манипуляции. Тут можно вспомнить китайскую юань, но манипуляция ее курсом – просто жизненная необходимость, которой придерживается Пекин.
Американским и международным компаниям выдаются призывы в форме твиттов Трампа (как, например, в мае этого года) переносить свои производства в США, чтобы не попасть под удары американских же тарифных и регуляторных действий. Этим же регулятором активно используется и инструмент финансовых рынков, за счет которого создаются дополнительные конкурентные преимущества для американских компаний. Именно подавление конкурентов стало доминантой экономической и внешней политики США. В качестве яркого примера можно привести компанию "РусАл", когда результатом нескольких санкционных итераций стала передача администрации США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленностью России. Но "РусАл" имеет крупный пакет акций в "Норильском никеле", и влияние Вашингтона распространилось на никелевый, медный, платиновый и палладиевый сегменты российской промышленности.
Или возьмем американские санкции против Ирана, Венесуэлы и ряда российских нефтегазовых компаний. Все это привело к тому, что общий объем жидких углеводородов, подвергшихся односторонним ограничениям, превысил 30% мировых запасов. А это уже своеобразный антирекорд, которого никогда не было в истории мировой экономики. И если не остановить санкционные аппетиты Белого Дома, то вскоре Вашингтон задастся целью разрушить экономику и других непослушных стран с целью смены их руководства.
Сечин однозначно считает политику США главным возмутителем спокойствия на глобальном энергетическом рынке. Твиты Трампа вносят в сырьевой сектор излишнюю нервозность и волатильность, а ведь уровень добычи в США является главным фактором развития энергетических рынков. Действия США направлены на переформатирование мирового экономического и политического пространства, на слом формировавшихся десятилетиями рыночных взаимосвязей и на устранение конкурентов любой ценой. Под огонь санкций и торговых ограничений попадают не только государства, в одностороннем порядке определенные администрацией США как "страны изгои", но даже и традиционные партнеры из числа их союзников.
А причиной такой политики Вашингтона является ослабление роли и возможностей его в глобальной экономике и политике. США стремятся не только ускорить свое собственное экономическое развитие, но и затормозить количественный и качественный рост основных конкурентов, что все больше ведет к потере Америкой лидерства морального, так как исторически эта страна была одним из основных идеологов открытого рынка и конкуренции. И с этим связано постоянное расширение спектра санкций и блокирование возможностей конкурирующих компаний из других стран.