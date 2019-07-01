Facebook эвакуировала четыре своих офисных здания в связи с получением подозрительной посылки. Первые пробы дали положительный результат на возможное содержание в ней ядовитого газа зарина. Об этом сообщает NВС.

"Facebook проверяет все входящие посылки, и одна из них дала положительный результат. Они запустили стандартный протокол действий в подобных ситуациях. Теперь мы ждем результатов анализа, чтобы узнать, действительно ли была угроза”, — заявил пожарный инспектор города Менло-парк, в котором находится штаб-квартира Facebook.

Посылка была доставлена около 11:00 по местному времени. Прежде чем она была исследована, с ней успели сконтактировать два человека. Оба сейчас находятся на обследовании, но на данный момент симптомы отравления у них не обнаружены. К расследованию инцидента подключены агенты ФБР.

Зарин — отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Из-за своей смертоносности было запрещено Конвенцией о химоружии, подписанной странами ООН в 1993 году.