В Турции не верят в угрозы США по F-35

США вряд ли доведут свои угрозы исключить Турцию из программы по созданию истребителей F-35 до конца, полагает спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп.

"Вытеснить Турцию на обочину и заявлять, что мы не предоставляем F-35, это скандально. Не думаю, в конце концов, что что-то такое случится", - заявил Шентоп, передает РИА Новости.

США не удастся и законно исключить Турцию из обучающей программы F-35, потому что она помогала создавать и платила за самолеты.

"У проекта F-35 есть партнеры, и Турция - один из них. Следовательно, США не владеют этим проектом на 100%, - сказал Шентоп, отметив, что у США есть скрытая политическая повестка, когда речь идет о разногласиях по С-400.

У Греции и Болгарии была более ранняя версия С-400, но у НАТО, видимо, не было к ним вопросов, добавил Мустафа Шентоп.