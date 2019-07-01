В мире появился неизвестный смертельный вирус

В Боливии пытаются найти причины появления неизвестного смертельного вируса, которым заразились уже несколько человек. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на La Razon.

По словам министра здравоохранения страны Габриэлы Монтаньо, уже зарегистрирован один случай смерти – это врач из провинции Каранави.

Сейчас под наблюдением три пациентки, у которых может возникнуть этот вирус. Отмечается, что две из них контактировали с двумя врачами, которые заразились от скончавшегося. У них были исключены вирусы типа денге, чикунгунья или гриппа.

Для укрепления медицинской команды боливийских специалистов в страну прибыл специалист по инфектологии из Бразилии. Также, по словам Монтаньо, Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) было предложено сотрудничать с двумя другими врачами.