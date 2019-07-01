Дизельным автомобилям не место в Париже

По информации The Times, с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 дизельные автомобили, грузовики и мотоциклы не смогут въезжать во французскую столицу. Нарушителей будут штрафовать. Под запрет попали около 2,7 млн транспортных средств.

Такая мера принята с целью улучшить качество воздуха в городе и снизить смертность из-за его загрязненности. По данным национального института здравоохранения страны, выбросы в воздух привели к смерти около 6,5 тыс. человек в Париже и пригородах.