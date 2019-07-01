Gilan увеличил уставный капитал

В начале июня была распространена информация о том, что уставные капиталы Gilan и некоторых компаний, входящих в Холдинг, будут увеличены. Согласно полученной информации, 28 июня объем уставного капитала компании был увеличен и доведен до 395 миллионов 850 тысяч 678 манатов. Ранее эта сумма составляла 22 миллиона 182 тысячи 402 маната.

Напомним, что согласно ранее распространенной информации, увеличение уставного капитала осуществилось в соответствии с общей стратегией развития, определенной в начале 2019 года, что связано с обеспечением финансовой устойчивости и усилением рыночных позиций Холдинга.

Напомним, что Gilan Holding, действующий с 1987 года, является одной из ведущих групп компаний, осуществляющей инвестиции и крупномасштабные проекты в не нефтяном секторе для развития экономики Азербайджана, а также обеспечивающей продажи и узнаваемость местной продукции на внутренних и внешних рынках.