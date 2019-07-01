В Академии Госкомтаможни проходит церемония итоговой государственной аттестации студентов, которые в 2015 году были приняты на получение степени бакалавра по специальности «Юриспруденция». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Госкомитета.

На экзамене приняли участие председатель Госкомтаможни генерал-лейтенант Сафар Мехтиев, председатель комиссии по юриспруденции, председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев, руководители соответствующих структур Госкомтаможни, а также профессорско-преподавательский состав Таможенной академии, Академии СГБ им. Гейдара Алиева, и Бакинского государственного университета.

Перед началом экзамена, глава Госкомтаможни Сафар Мехтиев и председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев пожелали успехов студентам и выразили надежду, что приобретенные знания они направят на развитие нашего государства и благополучие народа.

Затем студенты предоставили свои выпускные работы и ответили на вопросы членов экзаменационной комиссии.

Стоит отметить, что в этом году в Академии Госкомтаможни ожидается выпуск 23-х студентов по специальности «Юриспруденция».